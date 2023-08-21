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НовостиПроисшествия21 августа 2023 11:09

В Алексине безработный мужчина украл телефон и воспользовался чужой банковской картой

Злоумышленника задержали сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Алексине безработный мужчина украл телефон и воспользовался чужой банковской картой

В Алексине безработный мужчина украл телефон и воспользовался чужой банковской картой

Фото: Алиса ФОКС

В дежурную часть отдела полиции в Алексине с заявлением обратилась 59-летняя женщина. Она рассказала, что оставила свой смартфон и банковскую карту в неустановленном месте, а чуть позже с ее счета произошло списание денежных средств.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудника правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 48-летний мужчина, который оплатил несколько покупок в магазинах найденной картой.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Задержанный злоумышленник сознался в содеянном.