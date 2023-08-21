В Туле на улице Вересаева автомобиль Kia сбил несовершеннолетнюю девушку Фото: материалы пресс-служб

В Туле улице Вересаева вечером 18 августа произошло ДТП. Там примерно в 17:40 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД.

- 60-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Ceed, при повороте налево не предоставил преимущества в движении 17-летней девушки-пешеходу, которая передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девушка-пешеход. Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.