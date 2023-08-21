Тульские велогонщики завоевали две золотые медали на первенстве России Фото: материалы пресс-служб

В Санкт-Петербурге на велотреке «Локосфинкс» завершилось первенство России по велосипедному спорту, в рамках которого разыгрывались награды в кейрине.

По информации министерства спорта Тульской области, 19 августа туляк Артём Зыбин завоевал золотую медаль в спринте среди юношей 15-16 лет в рамках Всероссийских соревнований.

Помимо этого, тульские велогонщицы в том же виде программы заняли весь пьедестал. Первое место у Виктории Лучиной, второе у Ольги Дроздовой и третье у Дианы Гвоздевой.