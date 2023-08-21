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НовостиОбщество21 августа 2023 10:06

27 августа на площади Ленина в Киреевске ограничат движение транспорта

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
27 августа на площади Ленина в Киреевске ограничат движение транспорта

27 августа на площади Ленина в Киреевске ограничат движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Киреевске на площади Ленина временно ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города ограничение будет действовать 27 августа с 10:00 до 22:00 на улице Ленина от дома №17 до дома №22 и от поворота на улице Мира до перекрестка с улицей Горняков.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.