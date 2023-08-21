Несколько детских площадок в Щекино не соответствуют требованиям безопасности Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Щекино проводит проверку безопасности и эксплуатации детских игровых площадок, расположенных на территории района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что техническое состояние объектов на улицах Лукашина, Гагарина, а также на Ясенковском проезде не соответствует требованиям безопасности. В частности, элементы конструкции детских площадок разрушены или полностью отсутствуют, на оборудовании частично отсутствует лакокрасочное покрытие, а стойки футбольных ворот не закреплены должным образом.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер.