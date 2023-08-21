26 августа в Центральном парке Тулы пройдет турнир по стронгмену «Сила Геркулеса» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

26 августа в Центральном парке имени П.П. Белоусова в Туле состоится турнир по стронгмену «Сила Геркулеса», посвященный Дню российского флага. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».

Участникам соревнований предстоит выполнить несколько упражнений, таких как: подъем 110-килограммового бревна на количество раз за минуту, пронести 300-килограммовое коромысло на максимальное расстояние за 75 секунд, протянуть 2700 килограммовую машину со 100-килограммовым мешком на плече и другое.

По информации организаторов турнира, первые 5 победителей турнира получат денежный приз.

Соревнования начнутся в 16:00.

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