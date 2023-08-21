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НовостиОбщество21 августа 2023 8:41

Подрядчик отказался поставлять насосы для тульских пожарных машин

Организация из Саратова попала в реестр недобросовестных поставщиков
Михаил КОРЕНЮГИН
Подрядчик отказался поставлять насосы для тульских пожарных машин

Подрядчик отказался поставлять насосы для тульских пожарных машин

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Подрядчик из Саратова отказался поставлять насосы для тульских пожарных автомобилей после заключения контракта. Об этом сообщает пресс-служба управление Федеральной антимонопольной службы.

Компания ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» выиграла аукцион по поставке насосов для пожарных автомобилей и заключила договор на 416 000 рублей, но отказалась от исполнения обязательств.

Тульский УФАС счел действия подрядчика недобросовестными и внес организацию в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа поставщика от исполнения контракта.