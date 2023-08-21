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НовостиПроисшествия21 августа 2023 8:23

В массовом ДТП на трассе под Тулой пострадала 34-летняя женщина

На автодороге М-2 «Крым» столкнулись четыре автомобиля
Михаил КОРЕНЮГИН
В массовом ДТП на трассе под Тулой пострадала 34-летняя женщина

В массовом ДТП на трассе под Тулой пострадала 34-летняя женщина

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ленинском районе Тулы на 191-ом км автодороги М-2 «Крым» днем 20 августа произошло массовое ДТП. Там примерно в 11:40 столкнулись четыре машины.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, участниками аварии стали автомобили Hyundai Solaris, Renault Captur, Mitsubishi Outlander и ГАЗель NEXT.

В результате ДТП пострадала 34-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.