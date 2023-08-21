В Тульской области сотрудники Госавтоинспекции и спецназа провели совместный рейд Фото: материалы пресс-служб

С 18 по 20 августа сотрудники Госавтоинспекции и спецназа провели совместный рейд, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД,

В профилактическом мероприятие было задействовано 17 экипажей ДПС, которые за два дня выявили 67 административных правонарушений, в том числе, 9 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения и 1 факт управления, будучи лишенным такого права.

Помимо этого, были зафиксированы следующие нарушения:

- отказ от медосвидетельствования;

- неправильная парковка и стоянка;

- требований к перевозке детей;

- выезд на встречную полосу движения;

- управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков;

- не соблюдение требований об обязательном страховании.

Также за прошедшие два дня в местах проведения рейда не было зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими в нем людьми.