В Тульской области сотрудники Госавтоинспекции и спецназа провели совместный рейд
Фото: материалы пресс-служб
С 18 по 20 августа сотрудники Госавтоинспекции и спецназа провели совместный рейд, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД,
В профилактическом мероприятие было задействовано 17 экипажей ДПС, которые за два дня выявили 67 административных правонарушений, в том числе, 9 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения и 1 факт управления, будучи лишенным такого права.
Помимо этого, были зафиксированы следующие нарушения:
- отказ от медосвидетельствования;
- неправильная парковка и стоянка;
- требований к перевозке детей;
- выезд на встречную полосу движения;
- управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков;
- не соблюдение требований об обязательном страховании.
Также за прошедшие два дня в местах проведения рейда не было зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими в нем людьми.