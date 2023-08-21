Сотрудники МЧС полтора часа тушили пожар на складе в тульском поселке Петровский Фото: материалы пресс-служб

20 августа, примерно в 17:58, в складском помещении на улице Парковая в тульском поселке Петровский произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 30 человек и 8 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 1 час и 40 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара выгорели помещения на площади 500 квадратных метров. В данный момент устанавливается причина возгорания.