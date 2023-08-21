В Туле на улице Пузакова автомобиль Daewoo сбил пожилую женщину Фото: соцсети

В Туле на улице Пузакова днем 20 августа произошло ДТП. Там легковушка сбила пожилого пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-служба тульской Госавтоинспекции, 67-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo Matiz, сбил 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.