В Туле на проспекте Ленина росгвардейцы задержали дебоширу

В Туле сотрудники Росгвардии задержали дебоширу. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Так, на пульт диспетчера поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта, расположенного на проспекте Ленина. На место происшествия незамедлительно прибыла наряд группа росгвардейцев.

Прибыв на место, они выяснили, что мужчина ведет себя неадекватно, агрессивно и провоцирует окружающих на конфликт. Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника и передали его полиции для дальнейших разбирательств.