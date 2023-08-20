Кому в Туле отключат газ 21 августа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

21 августа с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №51 по улице Гастелло, дома №10/151 по улицам Калинина/Плеханова, дома №2/28 по улицам М. Горького/Галкина и дома №10 на Театральном переулке, а с 12:00 до 18:00 - дома №8а по улице Станиславского и дома №28 на Красноармейском проспекте.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.