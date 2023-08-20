Трамвай сошел с рельсов во время движения на улице Калинина в Туле Фото: соцсети

Днем 19 августа в Туле трамвай снова сошел с рельсов. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, тележки соскользнули с путей на улице Калинина. По словам свидетелей, общественный транспорт сошел с рельсов прямо по ходу движения.

По информации МКП "Тулгорэлектротранс", причиной данного происшествия стало попадание на рельсы постороннего предмета. Пострадавших нет. На место работали специалисты и аварийная машина. Движение было полностью восстановлено в 13:47.

Напомним, последний раз подобный инцидент произошел 29 июня. Тогда инцидент произошел на Щегловской засеке.