19 августа в Туле из-за жары бесплатно раздают воду Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 19 августа, в связи с тем, что температура воздуха выше 27 градусов, в Туле организована бесплатная раздача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, жители города могут прийти за водой на точках по продаже кваса по следующим адресам:

- Красноармейский проспект 48, корп. 2;

- перекресток ул. Смидович и ул. 9 Мая, д. 5;

- ул. Кутузова д. 13;

- ул. Ложевая д. 123, ост. Степанова;

- перекресток ул. Кутузова 16 и ул. Шухова;

- перекресток Марата д. 24 и ул. Плеханова;

- Красноармейский пр. д. 17;

- перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;

- ул. Фрунзе, д. 5;

- ул. Октябрьская, д. 95;

- ул. М. Горького, д. 14;

- ул. Октябрьская, д. 9;

- ул. Пузакова, д. 5;

- ул. Кауля, д. 45;

- пр. Ленина, д. 28;

Помимо этого, дополнительно раздача бесплатной питьевой воды проводится на перекрестке проспекта Ленина и улицы Советской.