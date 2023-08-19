В Арсеньево безработный мужчина обокрал квартиру своего знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Арсеньево с заявлением обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что из ее квартиры украла 38 тысяч 800 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов установили, что хищение произошло в момент, когда женщина отсутствовала дома н протяжении недели. В результате преступникам оказался безработный и ранее судимый 33-летний мужчина, который приходил в гости к сожителю заявительницы.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От злоумышленника получены признательные показания.