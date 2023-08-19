В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за жары Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в дневные часы 19 августа местами на территории Тульской области ожидается жара до +32 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

В связи с этим ведомство напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

- не поджигайте сухую траву;

- своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

- не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;

- не давайте играть детям спичками;

- не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, а также не бросайте непогашенные спички и окурки;

- храните дома и во дворе первичные средства пожаротушения;

- соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".