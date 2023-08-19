Мотоциклист пострадал после столкновения с автомобилем Kia на улице Октябрьской в Туле Фото: соцсети

В Туле на улице Октябрьской вечером 18 августа произошло ДТП. Там столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, недалеко от торгового центра «Зельгрос» водитель мотоцикла «Ямаха», на перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia, за рулем которого находился мужчина.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.