В ДТП на улице Рязанской в Туле пострадала шестимесячная девочка Фото: соцсети

В Туле на улице Рязанской днем 18 августа произошло ДТП. Там примерно в 14:29 столкнулись две легковушки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 24-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda, столкнулась с автомобилем Ford, за рулем которой находилась 39-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала шестимесячная девочка-пассажир автомобиля Skoda. Ей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. В момент аварии она находилась в удерживающем устройстве и была пристегнута.