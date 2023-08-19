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НовостиОбщество19 августа 2023 13:00

В Туле росгвардейцам вручили государственные награды

Начальник вневедомственной охраны поблагодарил сотрудников и военнослужащих за мужество, отвагу и самоотверженность
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле росгвардейцам вручили государственные награды

В Туле росгвардейцам вручили государственные награды

Фото: материалы пресс-служб

Начальник управления Росгвардии по Тульской области вручил государственные награды сотрудникам спецподразделений. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Генерал-майор полиции поблагодарил сотрудников и военнослужащих ведомства за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при защите граждан России на Донбассе, и пожелал дальнейших профессиональных успехов.

Стоит отметить, что с начала специальной военной операции более 80 военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Тульской области были награждены государственными наградами.