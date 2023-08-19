В Туле росгвардейцам вручили государственные награды Фото: материалы пресс-служб

Начальник управления Росгвардии по Тульской области вручил государственные награды сотрудникам спецподразделений. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Генерал-майор полиции поблагодарил сотрудников и военнослужащих ведомства за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при защите граждан России на Донбассе, и пожелал дальнейших профессиональных успехов.

Стоит отметить, что с начала специальной военной операции более 80 военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Тульской области были награждены государственными наградами.