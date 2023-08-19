В Ясногорском районе 45-летний мужчина до смерти забил деревянной палкой сожительницу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ясногорский межрайонным следственный отдел расследует уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Тульской области.

Установлено, что 12 августа 2023 года обвиняемый находился вместе со своей сожительницей в квартире, расположенной в поселке Ревякино. В один момент между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес женщине множество ударов деревянной палкой по голове. Потерпевшую доставили в больницу, где она скончалась 16 августа от полученных травм.

На данный момент следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначали необходимы судебные экспертизы. Задержанному мужчине предъявлено обвинение. Следователь выступит в суде с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.