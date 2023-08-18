Тульская спортсменка победила на Всероссийских соревнований по дзюдо Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульская дзюдоистка стала победительницей Всероссийских соревнований. Об этом сообщает министерство спорта региона.

Так, с 15 по 18 августа в Москве прошли Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти ЗТ СССР В. М. Андреева, в котором приняли участие более 200 спортсменов из 28 регионов страны.

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