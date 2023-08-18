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НовостиСпорт18 августа 2023 14:52

Тульская спортсменка победила на Всероссийских соревнований по дзюдо

Подготовил девушку Дмитрий Грызлов
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульская спортсменка победила на Всероссийских соревнований по дзюдо

Тульская спортсменка победила на Всероссийских соревнований по дзюдо

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульская дзюдоистка стала победительницей Всероссийских соревнований. Об этом сообщает министерство спорта региона.

Так, с 15 по 18 августа в Москве прошли Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти ЗТ СССР В. М. Андреева, в котором приняли участие более 200 спортсменов из 28 регионов страны.

Тулячка Мария Грызлова в весовой категории 57 кг завоевала золотую медаль. Девушка является воспитанницей ГУ ДО ТО «ОблСШОР»