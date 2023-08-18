Жителя Одоевского района оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию граждан Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Одоевском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

Установлено, что с 24 декабря 2022 года по 3 марта 2023 года 41-летний подсудимый зарегистрировал троих иностранных граждан в принадлежащем ему жилом помещении. При этом он не предоставил им жилье для проживания.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления и азначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.