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НовостиПроисшествия18 августа 2023 14:28

Жителя Одоевского района оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию граждан

На судебном заседании мужчина свою вину признал полностью
Михаил КОРЕНЮГИН
Жителя Одоевского района оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию граждан

Жителя Одоевского района оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию граждан

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Одоевском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

Установлено, что с 24 декабря 2022 года по 3 марта 2023 года 41-летний подсудимый зарегистрировал троих иностранных граждан в принадлежащем ему жилом помещении. При этом он не предоставил им жилье для проживания.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления и азначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.