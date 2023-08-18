27 августа в тульских Кондуках пройдет триатлон с этапом сапсерфинга SwimSupRun Фото: Алиса ФОКС

27 августа в тульских Кондуках пройдет триатлон с этапом сапсерфинга вместо велогонки SwimSupRun. В нем могут могут принять участие все желающие старше 18 лет. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Так, участие может быть как личное, так и в эстафете, в котором допускается прохождение двух этапов одним человеком. Для эстафет формат старта - масстарт, а для личного участия — роллинг.

Участники проходят этап плавания на открытой воде, затем переходят в транзитную зону, где должны взять свой сап и продолжить гонку. По завершении второго этапа участники возвращаются в эту же транзитную зону, где ставят сап на место и берут все необходимое для последующего бегового этапа. Финиш бегового этапа будет находиться на главной горе Кондуков.

В 9:00 начнется выдача стартовых пакетов, работы камеры хранения, открытие раздевалок и открытие стартовой зоны, в 11:00 стартует соревнования, а с в 14:00 пройдет церемония награждения победителей.

Гостей мероприятия ждет аренда сапа, стартовый номер участника, хронометраж, медаль, футболка, подарки от партнеров и спонсоров и фотографии.