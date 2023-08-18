Детская площадка на Калужском шоссе в Туле не соответствуют требованиям безопасности Фото: материалы пресс-служб

Жители Калужского шоссе в Туле обратились в прокуратура из-за ужасного состояния детской игровой площадки, расположенной во дворе дома №52. В связи с этим ведомство организовало проверку.

Установлено, что состояние технического оборудования спортивной площадки не соответствует требованиям безопасности. На отдельных элементах детской площадки деревянное оборудование имеет дефекты, такие как шероховатости на поверхности, сколы и требуется замена. Кроме того, игровое оборудование «гимнастическое бревно» частично деформировано и содержит острые металлические концы, что может представлять опасность для здоровья и жизни детей.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.