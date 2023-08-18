Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов вернется к тренировкам в общей группе на следующей недели Фото: материалы пресс-служб

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов может приступить к тренировкам в общей группе уже на следующей недели. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

- У меня были тренировки по индивидуальной программе. Рассчитываю уже на следующей неделе тренироваться в общей группе, - сообщил футболист.

Напомним, у Михаила Левашова диагностировали частичный надрыв боковой связки коленного сустава. Он получил травму на разминке перед матчем с красноярским с «Енисеем» уже после заполнения протокола