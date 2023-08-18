В Туле 18-летний студент воспользовался найденной банковской картой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратился 21-летний молодой человек. Он рассказал, что оставил банковскую карту в неустановленном месте, после чего с нее произошло списание денег. Общая сумма составила 5 тысяч 204 рубля.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный 18-летний студент, который оплатил покупки в магазинах найденной банковской картой.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).