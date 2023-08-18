Дорожный знак установили посреди тротуара на улице Тимирязева в Туле

В Туле на улице Тимрязева проседи тротуара установили дорожный знак. Местный житель обратился в социальных сетях к городской администрации с просьбой разобраться в ситуации.

- На территории прилегающей к данному сооружению находится дорожный знак, который стоит посередине тротуара. Он ограничивает проход пешеходам и велосипедистам, тем самым уничтожая доступную среду, - написал туляк.

Данный знак обозначает парковочное пространство, поэтому гражданин предложил перенести его место, где он и должен был — на парковку.