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НовостиПроисшествия18 августа 2023 12:09

В ДТП на улице Вильямса в Туле пострадал пожилой водитель мопеда

Мужчину госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на улице Вильямса в Туле пострадал пожилой водитель мопеда

В ДТП на улице Вильямса в Туле пострадал пожилой водитель мопеда

Фото: соцсети

В Туле на улице Вильямса утром 18 августа произошло ДТП. Там столкнулись мопед и легковушка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 65-летний мужчина, управляя мопедом «Хорс», поворачивал налево и не уступил дорогу встречному автомобилю Mitsubishi Outlander.

В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.