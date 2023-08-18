В ДТП на улице Вильямса в Туле пострадал пожилой водитель мопеда Фото: соцсети

В Туле на улице Вильямса утром 18 августа произошло ДТП. Там столкнулись мопед и легковушка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 65-летний мужчина, управляя мопедом «Хорс», поворачивал налево и не уступил дорогу встречному автомобилю Mitsubishi Outlander.

В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.