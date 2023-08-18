Указом президент погибшему в зоне СВО узловчанину присвоено звание Героя России

Указом президент узловчанину Богдану Игоревичу Рожкову, погибшему в зоне СВО, присвоено звание Героя России. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава администрации муниципального образования.

Почетную награду вручили в четверг, 17 августа, родителям погибшего военнослужащего.

Богдан Рожков родился 20 сентября 1994 года в Узловой. После окончания школы он поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Молодой человек принимал участие в СВО с первого дня, а в прошлом году его наградили медалью «За воинскую доблесть» II степени, орденом Мужества.