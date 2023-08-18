В Туле вынесли приговор курьеру телефонных мошенников из Черкесска Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Житель Карачаево-Черкесской Республики признан виновными в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

Установлено, что 19-летний подсудимый с 31 августа по 13 сентября 2023 года вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, которые специализировались на телефонных мошенничествах. Они звонили гражданам и сообщали, что их родственники стали якобы виновными в ДТП, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег.

Подсудимый самостоятельно забирал у пожилых людей деньги, которые впоследствии перечислял на подконтрольные преступной группе расчетные счета, оставляя часть денежных средств себе в качестве вознаграждения.

В результате у 8 пенсионеров из Московской, Владимирской и Тульской областей в общей сложности похитил больше более 1 миллиона 700 тысяч рублей. При этом одно из преступлений молодой человек не довел до конца, поскольку вмешалась внучка потерпевшей, которая пришла навестить пожилую женщину.

Суд приговорил подсудимого к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших на указанную сумму.