В Каменском районе водитель автомобиля Opel не справился с управлением и съехал в кювет Фото: материалы пресс-служб

В Каменском районе на 61-ом километре автодороги «Чернь-Медведки» вечером 17 августа произошло ДТП. Там примерно в 22:10 легковушка съехала в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 50-летний мужчина, управляя автомобилем Opel Meriva, не справился с управлением транспорта и съехал в левый по ходу движения кювет, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.