Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 11:00

В Каменском районе водитель автомобиля Opel не справился с управлением и съехал в кювет

Мужчину госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Каменском районе водитель автомобиля Opel не справился с управлением и съехал в кювет

В Каменском районе водитель автомобиля Opel не справился с управлением и съехал в кювет

Фото: материалы пресс-служб

В Каменском районе на 61-ом километре автодороги «Чернь-Медведки» вечером 17 августа произошло ДТП. Там примерно в 22:10 легковушка съехала в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 50-летний мужчина, управляя автомобилем Opel Meriva, не справился с управлением транспорта и съехал в левый по ходу движения кювет, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.