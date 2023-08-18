Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 9:58

В Киреевске на улице Лермонтова мотоциклист без прав сбил несовершеннолетнего парня

Пострадавшего юношу госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Киреевске на улице Лермонтова мотоциклист без прав сбил несовершеннолетнего парня

В Киреевске на улице Лермонтова мотоциклист без прав сбил несовершеннолетнего парня

Фото: материалы пресс-служб

В Киреевске на улице Лермонтова вечером 17 августа произошло ДТП. Там примерно в 20:30 мотоцикл сбил пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, не имеющий права управления транспортными средствами 36-летний мужчина, управляя мотоциклом «Днепр», совершил наезд на 17-летнего парня.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.