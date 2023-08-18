Пожилого туляка приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство знакомого один ударом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в мае 2023 года 64-летний подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. В один момент у него возник конфликт со своим знакомым на почве межличностных неприязненных отношений, в ходе которого злоумышленник взял нож и нанес мужчине один удар у бедро. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорили подсудимого к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.