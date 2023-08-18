До 10 сентября в Туле по целому ряду улиц ограничили движение транспорта
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В центре Тулы почти на месяц ограничили движение транспорта по ряду улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, в связи с ремонтом дорожного покрытия по улицам Ползунова, Ленина, в Центральном переулке, Гоголевской и Сойфера с 18 августа по 10 сентября движение, остановка и стоянка ограничили на улицах Ползунова и Ленина, а также в Центральном переулке.
Помимо этого, запрет коснулся улицы Гоголевской на участке от улицы Тургеневской до улицы Тимирязева и улицы Сойфера на участке от улицы Советской до улицы Лейтейзена.
Также до 1 ноября в Учетном переулке Тулы ограничили остановку и стоянку всех видов транспорта.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.