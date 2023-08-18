В ДТП с фкурой в Веневском районе пострадали 45-летний мужчина и 11-летний мальчик Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе на 133-ем километре автодороги М-4 «Дон» днем 17 августа произошло ДТП. Там примерно в 13:37 столкнулись легковушка и фура. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 27-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, совершил попутное столкновение с фурой МАN ТGА с полуприцепом VАN НООL, за рулем которого находился 55-летний мужчина, делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали два пассажира легковушки — 45-летний мужчина и 11-летний мальчик. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.