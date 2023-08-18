В Щекино росгвардейцы задержали мужчину, отнявшего сумку у пенсионерки

В Щекино сотрудники Росгвардии задержали мужчину, похитившего женскую сумку. Об этом сообщает пресс-служьа вневедомственной охраны.

Во время патрулирования росгвардейцам поступило сообщение, что на улице Емельянова злоумышленник отнял сумку у пожилой женщины. Прибывшим на место правоохранителям потерпевшая рассказала, что незнакомый мужчина нанес ей телесные повреждения, забрал сумку, после чего скрылся.

Сотрудники вневедомственной охраны установили приметы подозреваемого и спустя некоторое время обнаружили его не далеко от места происшествия.

В результате задержанного злоумышленника передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.