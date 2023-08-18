В поселке Победа под Тулой 35-летний мужчина обокрал сетевой магазин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился директор одного из сетевых магазинов. Он рассказал, что из торгового зала, расположенного на улице Володарского в поселке Победа, украли продукты питания и алкоголь.

Благодаря просмотру камер видеоналюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).