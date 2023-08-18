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НовостиПроисшествия18 августа 2023 7:20

В поселке Победа под Тулой 35-летний мужчина обокрал сетевой магазин

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В поселке Победа под Тулой 35-летний мужчина обокрал сетевой магазин

В поселке Победа под Тулой 35-летний мужчина обокрал сетевой магазин

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился директор одного из сетевых магазинов. Он рассказал, что из торгового зала, расположенного на улице Володарского в поселке Победа, украли продукты питания и алкоголь.

Благодаря просмотру камер видеоналюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).