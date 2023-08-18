В Щекинском районе произошло ДТП с участием известного блогера и музыканта Фото: соцсети

В Щекинском районе на 239-м км автодороги М-2 «Крым» утром 17 августа произошло ДТП с участием известно блогера и музыканта LIRANOV. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, 21-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Exeed VX, за рулем которого находился Андрей Лиранов

В результате ДТП пострадали оба водителя, которых госпитализировали в больницу с различными травмами, и 26-летняя женщина пассажир автомобиля Exeed, которой оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

По словам самого музыканта, все живы, у его жены сотрясение и сильные ушибы. У Андрея ситуация похуже - закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение, есть закрытые переломы, ссадины, порезы и ушиб. Весь удар артист принял на свою сторону, уходя от столкновения.