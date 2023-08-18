В Тулу закупят еще пять новых трамваев «Львята»

В Туле хотят закупить еще пять новых трамваев «Львята». Об этом сообщил глава администрации города во время прямого эфира.

По поручению губернатор Алексея Дюмина новые «Львята» появятся в оружейной столице в конце 2023 года и в начале 2024 года. Также с 1 сентября в Туле смогут увеличить средний выпуск трамваев до 70 единиц вместе 63, а наиболее изношенные вагоны снимут с маршрутов.

- В Туле ежедневно перевозят около 210 тыс. пассажиров. Мы понимаем, что транспорт — важная тема для большинства жителей. Нас справедливо критиковали за состояние трамваев, это была болевая точка, - сказал Илья Беспалов.

Напомним, 19 июля Тулу прибыли 17 новых трамваев «Львенок». Они оборудованы USB-разъемами для зарядки телефонов, системой климат-контроля и медиа-системой с отображением маршрута.