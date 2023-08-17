Жителя Новомосковска оштрафовали на 47 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Фото: соцсети

Мужчину, проживающего в Новомосковске, оштрафовали за публичную дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

По предварительной информации, 48-летний нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта, где выкрикивал лозунги в поддержку Украины.

В результате силовики составили в отношении мужчины протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 47 тысяч рублей.