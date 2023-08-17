19 августа в Щекино пройдет открытый легкоатлетический пробег Фото: Алексей ФОКИН (фото)

19 августа в парке «Лесная Поляна» в Щекино пройдет открытый легкоатлетический пробег, посвященный Дню Государственного флага РФ. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Программа мероприятия:

- 500 м (мальчики, девочки) - 9 лет и моложе;

- 1 км (мальчики, девочки) - 10-11 лет;

- 1 км (юноши, девушки) - 12-13 лет;

- 1 км (девушки) - 14-15 лет;

- 3 км (юноши) - 14-15 лет;

- 3 км (юноши, девушки) - 16-17 лет;

- 6 км (мужчины, женщины) - 18-39 лет;

- 6 км (мужчины) - 40-49 лет;

- 3 км (женщины) - 40 лет и старше;

- 6 км (мужчины) - 50-54 года;

- 6 км (мужчины) - 55-59 лет;

- 6 км (мужчины) - 60-64 лет;

- 6 км (мужчины) - 65-69 лет;

- 6 км (мужчины) - 70 лет и старше.

Начало регистрации участников: 10:30. Старт пробега: 12:00. Сбор состоится по адресу: город Щекино, улица Гагарина, дом №11.

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