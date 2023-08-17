В Новомосковске безработный мужчина украл золоте кольцо у бывшей жены Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Новомосковске с заявлением обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что из квартиры по ее месту жительства пропало золотое кольцо стоимость 8 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 49-летний бывший муж потерпевшей, которые после задержания признался в содеянном.

На данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).