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НовостиПроисшествия17 августа 2023 13:33

В Новомосковске безработный мужчина украл золоте кольцо у бывшей жены

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске безработный мужчина украл золоте кольцо у бывшей жены

В Новомосковске безработный мужчина украл золоте кольцо у бывшей жены

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Новомосковске с заявлением обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что из квартиры по ее месту жительства пропало золотое кольцо стоимость 8 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 49-летний бывший муж потерпевшей, которые после задержания признался в содеянном.

На данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).