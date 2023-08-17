В Щекинском районе автоледи на машине Hyundai сбила восьмилетнего мальчика Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Щекинском районе на улице Пролетарской поселка Первомайский вечером 16 августа произошло ДТП. Там примерно в 18:25 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 24-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, сбила восьмилетнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости, слева направо по ходу движения автомобиля, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.