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НовостиСпорт17 августа 2023 12:49

Главным судьей матча между «Арсеналом» и «КАМАЗом» назначен Алексей Лапатухин

Игра пройдет 21 августа в Набережных Челнах
Михаил КОРЕНЮГИН
Главным судьей матча между «Арсеналом» и «КАМАЗом» назначен Алексей Лапатухин

Главным судьей матча между «Арсеналом» и «КАМАЗом» назначен Алексей Лапатухин

В 6-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с челнинским «КАМАЗом» . Главным судьей матча назначен Алексей Лапатухин из Москвы.

Ему будут ассистировать москвич Денис Березнов и Андрей Кужелев из Пикалёво. Резервный судья – челнинец Артур Сагдиев. Инспектор - Лев Антонов из Владимира.

Матч начнется 21 августа в 17:00 в Набережных Челнах.

На данный момент туляки идут на 14 месте в таблице, имея 5 очков в турнирной таблице, а челнинцы на 7 месте с 9 очками.