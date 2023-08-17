19 августа туляки смогут бесплатно проверить свое здоровье в Центральном парке Фото: Алексей ФОКИН (фото)

12 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова в Туле жители города смогут бесплатно проверить свое здоровье и получить консультации врачей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

С 10:00 до 14:00 у главной сцены все желающие смогут сдать экспресс-анализ крови на глюкозу, сделать ЭКГ, проверить уровень кислорода в крови, силу мышц, функцию дыхания, артериальное давление и проверить кожу на наличие предраковых новообразований.

Помимо этого, с 10:00 до 12:00 для будущих и молодых родителей проведет консультацию неонатолог.