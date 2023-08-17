В Алексинском районе автомобиль Hyundai сбил девятилетнего велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

В Алексинском районе на улице Железнодорожной поселка Новогуровский вечером 16 августа произошло ДТП. Там примерно в 20:15 легковушка сбила велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 63-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, при движении по дворовой территории не уступил дорогу девятилетнему мальчику, который передвигался на велосипеде, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.