В ДТП с грузовиков в Щекинском районе погибли две женщины Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе на 1-ом километре автодороги «Лопатково — Ефремов» ночью 17 августа произошло смертельное ДТП. Там примерно в 00:20 столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, 55-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ-4732-0000010-80», при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра и не пропустил движущийся во встречном направлении автомобиль Lada Priora, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате ДТП пассажиры легковушки — женщины 66 и 53 лет скончались на месте происшествия от полученных травм. Также четырехлетнего пассажира автомобиля Lada госпитализировали в больницу с различными травмами.