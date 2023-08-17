В Тульскую область поступили 53 новых низкопольных автобуса Фото: материалы пресс-служб

В Тульскую область передали 53 новых автобуса. Транспорт был акуплен по инициативе Губернатора Алексея Дюмина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

17 августа новые низкопольные автобусы средней вместимости на 52 места осмотрел заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства. Они будут работать на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в Туле, Донском, Ефремове, Новомосковске, Щекино, Богородицком, Веневском, Киреевском, Кимовском, Плавском, Тепло-Огаревском и Узловском районах.

На данный момент в рамках новых долгосрочных контрактов в автопарках перевозчиков не менее 75% транспортных средств должны быть не старше 5 лет. В августе в Тульскую область поступят еще 39 автобусов, а к концу 2023 года по на маршруты выйдутт 135 новых единиц транспорта.