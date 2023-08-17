В Туле на проспекте Ленина автомобиль Kia сбил коляску с новорожденной девочкой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на проспекте Ленина вечером 16 августа произошло ДТП. Там примерно в 19:35 легковушка сбила коляску с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 34-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Ceed, при движении задним ходом на парковочном пространстве совершил наезд на девочку 2023 года рождения, которая находилась в детской коляске в сопровождении мамы, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала новорожденная девочка. Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили.